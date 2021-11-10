В ООН призвали Грузию расследовать самоубийство азербайджанки

Комитет Организации Объединенных Наций призвал Грузию расследовать обстоятельства самоубийства азербайджанки, произошедшего в сентябре 2014 года. Об этом говорится в принятой комитетом резолюции.

Напомним, этническая азербайджанка, гражданка Грузии Ханым Джейранова была обвинена родственниками мужа во внебрачных связях. 16 сентября 2014 года трое родственников мужа напали на женщину, протащили ее по деревне и избили до потери сознания. Однако по факту нападения никто не был задержан. Пострадавшая не была госпитализирована. Спустя день женщину обнаружили повесившейся в подвале.

Но даже после смерти семья покойной не позволила полиции провести судебно-медицинскую экспертизу на месте происшествия.

При этом муллы, готовившие тело Джейрановой к захоронению, заявили, что ее одежда была залита кровью. Согласно показанию свидетеля, на теле женщины были следы побоев, подтверждавшие, что она была «избита до полусмерти». Прокуратура возбудила дело по факту смерти, но вскоре расследование было прекращено. Следователи пришли к выводу, что жертва совершила самоубийство в результате своего поведения, которое было названо «постыдным» и «бесчестным».