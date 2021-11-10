"Похитители комби" проникли в квартиры семей шехидов и были задержаны

Один из жителей комплекса «Гобупарк» в Гарадагском районе Баку обратился в полицию, обнаружив кражу отопительной системы из своей квартиры, сообщает АПА.

Как сообщили изданию в пресс-службе МВД, в дальнейшем по этому же поводу в правоохранительные органы обратились еще 11 жителей этого комплекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Гарадагского района по подозрению в краже комби-систем из квартир задержали Субхана Агаева, Санана Мустафаева, Орхана Нусратли и Талеха Хагвердиева. Все они свою вину признали.

Отмечается, что среди жертв воров-домушников две семьи шехидов. В полиции также сообщили, что отопительные системы пока изъяты как вещественное доказательство преступления, но в скором времени будут возвращены хозяевам квартир.