В Баку на Глобальный форум собрался достаточно разношёрстный клуб, где вместе оказались президенты из малых европейских стран, давно остывших после глобальных преобразований – этнических войн и цветных революций, межнациональных и религиозных конфликтов. В этих государствах - президент достаточно номинальная, бюрократическая функция, исполнять которую удается успешным, интеллигентным политикам своего уровня.

Один из знаковых, глубоко символичных фрагментов торжеств в Шуше - встреча Ильхама Алиева с бывшими президентами ряда государств Европейского Союза и СНГ.

Это не обязательно бойцы и лидеры, далеко не олигархи. Высшие уровни глобальной политики не касаются этих государств, но они уже находятся под куполом, внутри крупнейших мегаинтеграционных проектов.

Другое дело, президент постсоветского государства. На нем громадная ответственность в плане преобразований и выбора пути. Даже если такому политику уготован непродолжительный срок правления и сильное давление внутренней политической жизни - от него, тем не менее, зависит критическая масса действий.

В его руках жребий: как поступить - радикализировать ситуацию, обострить или искать компромисс. Конечно, многое зависит и от характера лидера. Но пресловутое "умножение и сбережение государства", скорее, получается не просто у более сильного, а у более тонкого и искусного, способного к управлению крупной системой, чем просто у "хорошего парня" в памяти народа...

Ещё сложнее тем, кто на стыке геополитических платформ.

Здесь полифонические вызовы. Буквально половина вопросов социально-экономический жизни, а тем более макроэкономики зависит от отношения с основными центрами сил.

Наиболее сильный центр в СНГ - это Москва.

В данной ситуации главную роль играет правильный выбор баланса. Тонкое маневрирование в отношениях с Путиным. Умение посмотреть на проблему его глазами, а потом соотнести это со своими национальными интересами, причем таким образом, чтобы интересы твоей страны нашли поддержку в Москве.

Но многие в СНГ рискнули сделать ставку на евроатлантический центр сил. Дело даже не в этом шаге, а в том, что он почему-то подразумевал для этих столиц резкий разрыв с Москвой: отстранение, игнорирование, рождающие отсутствие понимания в Москве.

Да, многие государства могут без проблем выдерживать такую линию. Но как минимум те, кто далеко за пределами географических границ бывшего СССР. Или те, кто просто не делают таких ошибок.

Таким оказался Азербайджан с Ильхамом Алиевым. Он рискнул именно тогда, когда это можно было и нужно было сделать. Все эти годы Алиев сумел соблюдать баланс в отношениях с Путиным и Эрдоганом в отношении евроатлантического блока. Ему удалось не поддаваться иллюзиям рискованных действий и соблазнам каких-то непрочных коалиций.

Поэтому в конечном итоге на плато Джыдыр дюзю мы увидели эту встречу достойных политиков и хороших людей.

Встречу чиновников, заурядных политиков и крупнейшей фигуры постсоветской истории. Шуша показала истинный масштаб Алиева. Он показал, как надо управлять государством в современном мире…