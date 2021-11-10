За последние семь суток сирийская компания Cham Wings Airlines совершила четыре прямых рейса из Дамаска в аэропорт Минска. Наибольшая активность перелетов наблюдалась именно 7 ноября – накануне обострения ситуации на польско-белорусской границе. Об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры обращают внимание, что именно этот перевозчик был задействован в перелетах боевиков ЧВК "Вагнера" в Сирию. С 2016 года компания находится под американскими санкциями за переброску военных сил из РФ в поддержку режима диктатора Башара Асада.

В материале указывается, что поток нелегалов патрулируют как белорусские, так и российские самолеты. Так, 10 ноября были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3. По меньшей мере один из них участвовал в спецоперации России в Сирии.