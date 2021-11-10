Азербайджанские авиаторы вновь стали донорами крови фото
ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) провело очередную акцию по добровольной сдаче донорской крови, в которой приняли участие почти 200 авиаторов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, процедура сдачи крови проходила с соблюдением всех правил, действующих в период пандемии. Донорство крови стало хорошей традицией среди авиаторов.
Пункт забора крови был развернут в поликлинике при AZAL, предварительно бригада медиков провела обязательное медицинское обследование авиаторов.
Образцы крови, собранные после обследования, предназначены для лечения пациентов с различными тяжелыми заболеваниями, а также нуждающихся в переливании крови.