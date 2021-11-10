В Азербайджане определены лучшие командиры батальонов

В соответствии с планом подготовки на 2021 год в Сухопутных войсках Азербайджана состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе состязаний были оценены теоретические знания командиров мото- и горнострелковых батальонов, а также их навыки решения тактических задач. Кроме того, были приняты нормативы по практическим стрельбам, строевой и физической подготовке.

Офицеры, получившие наивысшие оценки комиссии, были удостоены звания «Лучший командир мотострелкового (горнострелкового) батальона».