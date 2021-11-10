Президенты стран Тюркского совета на острове «Демократии и Свободы»
Лидеры стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прибыли на остров «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет VIII саммит Тюркского совета, сообщает Анадолу.
В пути на катере президент Эрдоган пообщался с президентами Туркменистана, Азербайджана и премьером Венгрии.
Участников саммита по прибытии на остров встречали вице-президент Фуат Октай и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Чигдем Карааслан.