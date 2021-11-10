Внезапная проверка боеготовности в Беларуси

Российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Беларуси. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Минобороны страны.

Сообщается, что высадка совместного тактического воздушного десанта ВС Беларуси и России осуществлена на полигоне Гожский в Гродненской области.