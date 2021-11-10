Внезапная проверка боеготовности в Беларуси
Российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности с подразделениями из Беларуси. Об этом, как передает ТАСС, заявили в Минобороны страны.
Сообщается, что высадка совместного тактического воздушного десанта ВС Беларуси и России осуществлена на полигоне Гожский в Гродненской области.
Отмечается, что в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.
"Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций ВС Беларуси и Воздушно-десантных войск ВС России в составе сводной батальонной тактической группы", - проинформировало оборонное ведомство.