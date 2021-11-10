Toyota Center Baku – 15 лет с вами!

В этом году первому официальному дилеру Toyota исполнилось 15 лет. История активного развития японского бренда началась с открытия в 2006 году «Тойота Центр Баку».

«Тойота Центр Баку» - является первым официальным дилером в Азербайджане, который входит в ISR Holding. Автосалон предоставляет частным и корпоративным клиентам полный комплекс услуг в области продажи и сервиса автомобилей Toyota, соответствуя высоким мировым стандартам бренда.

Благодаря клиент ориентированному подходу центру удалось заслужить высокую деловую репутацию, доверие покупателей и объединить любителей этой марки. Многие клиенты верны бренду Toyota уже в течение 15 лет, а любовь к этим автомобилям передавалась от поколения поколению.

Со дня деятельности, «Toyota Центр Баку» неоднократно награждалась высокими показателями продаж, получила сертификат полного соответствия стандартам Toyota, что гарантирует качество ремонта и соответствие всем технологиям его проведения. Обслуживание автомобилей здесь проводят профессиональные механики высокой квалификации.

Следует отметить, что «Toyota Центр Баку» трижды награждалась премией «Ichiban», что является редким случаем в европейском опыте. Эта ежегодная награда вручается дилерам, которые оказали клиентам лучший сервис и высокое качество услуг. Премия также была присуждена несколько раз как лучшая компания года. В последнее время Центр отличался внедрением различных инициатив и инноваций.

15 прекрасных и продуктивных лет, наполненных высокими результатами, заслуженными наградами и постоянной поддержкой клиентов!

«Тойота Центр Баку» гордится тем, что служит вам 15 лет!

Контакты:

Адрес: Тойота Центр Баку: Ф.Байрамов 26

Тел.: (012) 4967010

Сайт: www.toyotabaku.az

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Instagram: https://www.instagram.com/ToyotaCenterBaku/