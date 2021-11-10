В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершено расследование уголовного дела в отношении директора Товузского профлицея Танырверди Танырвердиева.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что директор учебного заведения, злоупотребляя служебными полномочиями, подделывал официальные документы.

Т. Танрывердиев, присвоив и растратив денежные средства на сумму 69 400 манатов, получил от гражданина взятку в размере 2 500 манатов, обещав трудоустроить его в лицей. В целом сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 122 500 манатов.

Т.Танырвердиеву предъявлены обвинения по статьям 179.3.2, 308.2, 311.1, 313 и 314.2 УК Азербайджана. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.