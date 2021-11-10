Лидеры стран Тюркского совета совершили пятничный намаз
Лидеры стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) совершили пятничную молитву в мечети Фатин Рюштю Зорлу на острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет VIII саммит Тюркского совета, передает Anadolu.
Обращаясь с хутбой к верующим, глава управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш сказал: «Наша общая цель и молитвы возносятся во имя мира, стабильности и здоровья всего человечества».
После молитвы лидеры тюркоязычных государства направились к месту проведения саммита.