На острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула стартовал VIII саммит лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

В саммите под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры стран Тюркского совета примут важные решения о будущем организации.