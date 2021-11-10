Президенты наградили Ильхама Алиева Высшим орденом за историческую Победу новость дополнена; фото
На проходящем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был вручен Высший орден тюркского мира. Высший орден вручил главе азербайджанского государства президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В постановлении, принятом Советом глав государств тюркоязычных стран, говорится: «За историческую победу, которая, обеспечив освобождение территорий Азербайджанской Республики от оккупации и восстановление ее территориальной целостности под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Его превосходительства Ильхама Алиева, внесла важный вклад в тюркское единство и открыла путь к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, Совет глав государств по предложению Президента Турецкой Республики Его превосходительства Реджепа Тайипа Эрдогана считает для себя честью наградить Его превосходительство Ильхама Алиева «Высшим орденом тюркского мира».
Постановление подписали президенты: Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров, Турецкой Республики - Реджеп Тайип Эрдоган, Республики Узбекистан - Шавкат Мирзиёев.
Вручая орден, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «В результате Отечественной войны были реализованы резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись на протяжении многих лет. Тем самым Азербайджан направил международному сообществу месседж справедливости. Восстановление территориальной целостности Азербайджана расширило единство тюркского мира. Харыбюльбюль - символ свободы Карабаха - стал вестником Победы для тюркского мира. В результате Победы в Карабахе не только были освобождены оккупированные территории, но и открылся путь к долгожданному миру, стабильности и сотрудничеству в нашем регионе».