Сразу в двух школах Баку выявили COVID-19

Учащиеся Школьного лицея города Баку и средней школы №5 в связи с выявленными фактами заражения коронавирусной инфекцией среди учеников и преподавателей перешли на дистанционный формат обучения.

Как сообщает haqqin.az, у трех преподавателей и 12 учеников школьного лицея города Баку выявлено заражение коронавирусом. В связи с этим принято решение о приостановке проведения очных занятий на 14 дней.

А в школе №5 на дистанционный формат обучения переведены несколько классов, в которых также выявлены случаи заражения коронавирусом.