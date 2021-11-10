Азербайджан намерен получить статус страны, свободной от болезней животных
Согласно правилам Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), каждая страна должна иметь статус свободной от ряда заболеваний животных, чтобы проводить продажу живых животных и продуктов животного происхождения через международную торговую сеть. К числу таких заболеваний относятся чума крупного рогатого скота. МЭБ инициировала процесс по освобождению всех стран-членов от этой болезни до 2030 года. 59 стран уже получили статус свободных от данного заболевания, говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности.
В заявлении отмечается, что получение статуса страны, свободной от болезней, позволит осуществлять экспорт крупного рогатого скота и сопутствующей продукции, устранить барьеры для транзитных перевозок живых животных и создать новые возможности для межгосударственного сотрудничества.
Для получения данного статуса необходимо составить пакет документов о проводимых противоэпизоотических мероприятиях специального назначения и представить их в МЭБ в третьем квартале 2022 года.
Для оценки проделанной работы и оказания поддержки в подготовке указанного пакета документов в Азербайджане в данный момент находятся эксперты Генерального штаба ФАО доктор Сюзанна Мюнстерманн и доктор Камилла Бенфилд. Получение данного статуса позволит обладать важными преимуществами в качестве страны-экспортера и транзитера. Азербайджан станет первой страной в регионе, получившей такой статус.