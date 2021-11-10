Недавно мы сообщали о возврате к системе ограничений в Дании , которая в августе-сентябре отменила все рестрикции и торжественно объявила, что в этой стране коронавируса больше нет. Вот и Нидерланды , похоже, возвращаются к тому же. Сегодня вечером кабинет временного премьер-министра Нидерландов Марка Рютте примет окончательное решение о новых коронавирусных ограничениях. Ожидается, что бары и рестораны будут закрыты досрочно, а спортивные мероприятия в течение трех недель будут проводиться без зрителей с частичной изоляцией.

Haqqin.az внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в мире. К сожалению, пока рано говорить о победе, несмотря на рост вакцинации и создание новых лекарств от COVID-19.

Новый карантин будет означать резкий поворот в политике правительства Нидерландов, которое до прошлого месяца считало, что относительно высокий уровень вакцинации будет означать, что к концу года можно будет еще больше смягчить меры.

Журналист Барт Мейер резюмирует для Reuters текущую ситуацию в Нидерландах: число новых коронавирусных инфекций в стране с населением в 17,5 миллиона человек быстро увеличилось после того, как в конце сентября были отменены меры социального дистанцирования. А в четверг здесь установлен рекорд по заболеваемости - около 16 300 человек за сутки.

Производители препаратов, еще год назад потиравшие руки в ожидании большой прибыли, переживают тоже не лучшие времена. Так, британский фармацевтический гигант AstraZeneca, который уже продает свою вакцину против COVID по себестоимости, сообщил, что в третьем квартале понес убытки. В заявлении сообщается, что компания зафиксировала чистые потери в размере 1,65 миллиарда долларов по сравнению с прибылью, полученной после уплаты налогов в третьем квартале прошлого года. Теперь дыра в ее бюджете составила около 650 миллионов долларов.

В отчете Agence France-Presse говорится, что AstraZeneca понесла более высокие убытки в период с июля по сентябрь после поглощения ее американской биотехнологической компанией Alexion, а также увеличила расходы на исследования и разработки по нескольким программам, включая лечение COVID.

Группа фармкомпаний в то же время проинформировала, что выручка от вакцины против COVID составила 2,22 миллиарда долларов с начала года после поставки около 580 миллионов доз по всему миру.

Чешская Республика в третий раз за эту неделю сообщает о более чем 10 тысячах новых случаев ежедневно. Число пациентов, госпитализированных с этим заболеванием, немного снизилось — оно составляет сейчас 3 тысячи 557 человек, из которых 542 в тяжелом состоянии. При этом в стране живут 10,7 миллиона человек.

Доктор Бхарат Панхания, старший клинический преподаватель Колледжа медицины и здравоохранения Университета Эксетера, сообщил Associated Press, что в Западной Европе большое число невакцинированных людей сочетается с возобновлением социализации после локдаунов. Также снижение иммунитета у привившихся несколько месяцев назад ускоряет рост случаев инфекции.

Многие европейские страны теперь используют COVID-пропуска - доказательство полной вакцинации, выздоровления от вируса или отрицательного результата теста - для доступа в бары и рестораны. Панхания предупредил, что такие пропуска могут создать ложное чувство безопасности, поскольку полностью вакцинированные люди все еще могут заразиться, хотя их шансы умереть или серьезно заболеть значительно ниже.

Во многом благодаря вакцинации больницы в Западной Европе сейчас не под таким давлением, как раньше, но многие из них все еще изо всех сил пытаются справиться с растущим числом пациентов с COVID, а также наверстать упущенное - выполнить отложенные из-за «выгоревшего» или больного персонала процедуры и операции.