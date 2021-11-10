Коронавирус в Европе: в одних странах всплеск, в других - спад наш обзор
Haqqin.az внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в мире. К сожалению, пока рано говорить о победе, несмотря на рост вакцинации и создание новых лекарств от COVID-19.
Недавно мы сообщали о возврате к системе ограничений в Дании, которая в августе-сентябре отменила все рестрикции и торжественно объявила, что в этой стране коронавируса больше нет. Вот и Нидерланды, похоже, возвращаются к тому же. Сегодня вечером кабинет временного премьер-министра Нидерландов Марка Рютте примет окончательное решение о новых коронавирусных ограничениях. Ожидается, что бары и рестораны будут закрыты досрочно, а спортивные мероприятия в течение трех недель будут проводиться без зрителей с частичной изоляцией.
Новый карантин будет означать резкий поворот в политике правительства Нидерландов, которое до прошлого месяца считало, что относительно высокий уровень вакцинации будет означать, что к концу года можно будет еще больше смягчить меры.
Журналист Барт Мейер резюмирует для Reuters текущую ситуацию в Нидерландах: число новых коронавирусных инфекций в стране с населением в 17,5 миллиона человек быстро увеличилось после того, как в конце сентября были отменены меры социального дистанцирования. А в четверг здесь установлен рекорд по заболеваемости - около 16 300 человек за сутки.
Производители препаратов, еще год назад потиравшие руки в ожидании большой прибыли, переживают тоже не лучшие времена. Так, британский фармацевтический гигант AstraZeneca, который уже продает свою вакцину против COVID по себестоимости, сообщил, что в третьем квартале понес убытки. В заявлении сообщается, что компания зафиксировала чистые потери в размере 1,65 миллиарда долларов по сравнению с прибылью, полученной после уплаты налогов в третьем квартале прошлого года. Теперь дыра в ее бюджете составила около 650 миллионов долларов.
В отчете Agence France-Presse говорится, что AstraZeneca понесла более высокие убытки в период с июля по сентябрь после поглощения ее американской биотехнологической компанией Alexion, а также увеличила расходы на исследования и разработки по нескольким программам, включая лечение COVID.
Группа фармкомпаний в то же время проинформировала, что выручка от вакцины против COVID составила 2,22 миллиарда долларов с начала года после поставки около 580 миллионов доз по всему миру.
Чешская Республика в третий раз за эту неделю сообщает о более чем 10 тысячах новых случаев ежедневно. Число пациентов, госпитализированных с этим заболеванием, немного снизилось — оно составляет сейчас 3 тысячи 557 человек, из которых 542 в тяжелом состоянии. При этом в стране живут 10,7 миллиона человек.
Доктор Бхарат Панхания, старший клинический преподаватель Колледжа медицины и здравоохранения Университета Эксетера, сообщил Associated Press, что в Западной Европе большое число невакцинированных людей сочетается с возобновлением социализации после локдаунов. Также снижение иммунитета у привившихся несколько месяцев назад ускоряет рост случаев инфекции.
Многие европейские страны теперь используют COVID-пропуска - доказательство полной вакцинации, выздоровления от вируса или отрицательного результата теста - для доступа в бары и рестораны. Панхания предупредил, что такие пропуска могут создать ложное чувство безопасности, поскольку полностью вакцинированные люди все еще могут заразиться, хотя их шансы умереть или серьезно заболеть значительно ниже.
Во многом благодаря вакцинации больницы в Западной Европе сейчас не под таким давлением, как раньше, но многие из них все еще изо всех сил пытаются справиться с растущим числом пациентов с COVID, а также наверстать упущенное - выполнить отложенные из-за «выгоревшего» или больного персонала процедуры и операции.
Майк Кордер из Associated Press пишет, что вопрос заключается в том, смогут ли страны подавить этот всплеск вируса, не прибегая к жестким локдаунам, которые уже опустошили экономику, нарушили систему образования и сказались на психическом здоровье людей.
Эксперты говорят, что это возможно, но власти не могут избежать введения некоторых ограничений и должны повысить уровень вакцинации.
«Я думаю, что эра запирать людей в своих домах закончилась, потому что теперь у нас есть инструменты для контроля COVID - тесты, вакцины и терапевтические средства, - сказала Деви Шридхар, заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете. - Поэтому я надеюсь, что люди будут делать то, что должны делать, например, надевать маску».
Испания, когда-то одна из наиболее пострадавших стран Европы, возможно, является примером того, как можно управлять рисками. Здесь уже вакцинировано 80 процентов населения, и хотя маски больше не являются обязательными на открытом воздухе, многие все еще их носят. В последнее время число инфекций немного увеличилось, однако Рафаэль Бенгоа, один из ведущих экспертов в области общественного здравоохранения Испании, сказал, что с учетом высокой вакцинации «вирус не сможет снова доминировать над нами».
Доктор Бхарат Панхания заявляет, что никакая отдельная мера не сможет сдержать пандемию: «Чтобы действительно контролировать ситуацию, меры должны быть многослойны… в том числе нужно избегать скопления людей, плохо вентилируемых мест, пройти иммунизацию, носить маску», - сказал он.
Как видно, информация с разных концов света пока не дает повода расслабляться. Потому, как известно, предупрежден — значит вооружен.