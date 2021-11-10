ЕС благодарит Турцию за борьбу против миграционного кризиса

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас поблагодарил Турцию за решение ограничить воздушное сообщение в Беларусь для представителей определенных наций в рамках борьбы с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Схинас также заявил, что количество рейсов из Турции в Беларусь должно сократиться с 17 до нуля после принятия этого решения.

Напомним, что ранее Turkish Airlines, один из основных международных перевозчиков, выполняющих рейсы в Минск, согласился приостановить продажу билетов в один конец для мигрантов с Ближнего Востока, стремящихся попасть в Европу через Беларусь.