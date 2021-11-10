Эксперт Минздрава напоминает: коронавирус способен вызывать нарушения в работе почек

Коронавирус может вызывать изменения в функционировании почек. Об этом haqqin.az сообщил специалист-эксперт Минздрава Рауф Нагиев.

По его словам, эти данные зарегистрированы и в ВОЗ. По некоторым данным 15-20% пациентов с коронавирусом имеют хроническое заболевание почек.

"В последнее время по своему личному опыту я наблюдал такие случаи более чем у 20 пациентов. Это мировая проблема, никто не может знать наверняка. Стараемся лечить в соответствии с поступившими жалобами", - сказал он.

Он отметил, что камни в почках довольно распространенная патология в северных и северо-западных регионах Азербайджана - Губа, Гусар, Хачмаз, Загатала и Гах. В целом по всей стране болезнь получила широкий размах.