Минтруда ответило недовольным ветеранам войны

Согласно сообщению Минтруда, "высказывания участников войны Велиева и Гасымова, а также ставшего инвалидом с 2019 года Гасымова абсолютно не обоснованы. Они пытаются создать негативное мнение о мерах поддержки азербайджанских ветеранов, а также о проводимой в рамках закона работе по назначению им инвалидности. Инвалидность и соответствующие социальные выплаты уже назначены 2 200 ветеранам Отечественной войны".

В заявлении Минтруда также, в частности, отмечается: "Гаджи Велиеву назначена инвалидность II степени, президентская ежемесячная пенсия (350 манатов) и пенсия (617 манатов) - в общей сложности 967 манатов. По страховым выплатам ему перечислено 6600 манатов, осуществлены другие меры материальной поддержки. Однако уже в который раз, привлекая к своей акции несколько лиц, он выдвигает необоснованные обвинения, неправомерные требования, пытается создать в обществе ложное мнение о якобы безразличном отношении государства к ветеранам. В разное время Велиева выслушали заместитель министра, другие руководящие должностные лица Министерства труда и социальной защиты, ему были даны разъяснения по соответствующим вопросам. Но он все еще пытается оказать давление на госструктуры, добиваясь назначения инвалидности лицам, чье состояние здоровья не позволяет этого сделать, и создавая фон недовольства".

Далее в заявлении министерства говорится, что другому подателю жалобы – Орхану Иманову еще в декабре 2019 года после прохождения военной службы была присвоена II группа инвалидности: "В этом году он обратился с требованием заменить причину инвалидности на “в связи с защитой территориальной целостности нашей страны”. Его цель - воспользоваться льготами, предназначенными для инвалидов войны (жилье, автомобиль и т. д.), хотя на эти льготы никакого права он не имеет. При визуальном осмотре 1 сентября этого года один из его диагнозов не подтвердился. Выяснилось, что он может хорошо слышать даже без слухового аппарата. В силе осталось назначение второй группы инвалидности с диагнозом “эпилепсия”. Состояние здоровья Аяза Гасымова также не дает оснований для установления инвалидности".

В Минтруда еще раз заявляют, что степень инвалидности не может быть назначена лицу, не имющему этой инвалидности.