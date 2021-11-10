Как минимум 1 миллион афганских детей могут умереть к концу года из-за серьезного недоедания. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

По ее словам, 3,2 миллиона детей в возрасте до 5 лет могут серьезно пострадать от сильного недоедания в Афганистане, при этом 1 миллион из них рискуют умереть без надлежащего лечения.

«ВОЗ направила средства для лечения недоедания у детей в 47 медицинских учреждений в 23 провинциях Афганистана, но это капля в море», - сказала Харрис.