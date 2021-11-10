Сборные Азербайджана стартуют на командном чемпионате Европы по шахматам

Сегодня в Словении начинается командный чемпионат Европы по шахматам, в котором примут участие и сборные Азербайджана.

Мужская команда нашей страны отправилась на Евро в следующем составе. Под руководством капитана Эльтаджа Сафарли сыграют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Ниджат Абасов.

В 1-м туре мы сыграем с Италией. Шахрияр Мамедъяров (2765) встретится с Даниэле Вокатуро (2632), Рауф Мамедов (2673) – с Лукой Морони (2580), Гадир Гусейнов (2665) – с Алесио Валсеччи (2527), Ниджат Абасов (2634) – с Франческо Сонисом (2536). Теймур Раджабов 1-й тур пропускает.

Рейтинг-фаворитом мужского турнира является сборная России (средний рейтинг – 2728). Азербайджан (2717) на 2-м месте. Всего здесь участвуют 39 мужских команд.