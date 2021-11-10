Сборные Азербайджана стартуют на командном чемпионате Европы по шахматам
Сегодня в Словении начинается командный чемпионат Европы по шахматам, в котором примут участие и сборные Азербайджана.
Мужская команда нашей страны отправилась на Евро в следующем составе. Под руководством капитана Эльтаджа Сафарли сыграют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Ниджат Абасов.
В 1-м туре мы сыграем с Италией. Шахрияр Мамедъяров (2765) встретится с Даниэле Вокатуро (2632), Рауф Мамедов (2673) – с Лукой Морони (2580), Гадир Гусейнов (2665) – с Алесио Валсеччи (2527), Ниджат Абасов (2634) – с Франческо Сонисом (2536). Теймур Раджабов 1-й тур пропускает.
Рейтинг-фаворитом мужского турнира является сборная России (средний рейтинг – 2728). Азербайджан (2717) на 2-м месте. Всего здесь участвуют 39 мужских команд.
Состав женской сборной Азербайджана: Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева.
Азербайджанские шахматистки в 1-м туре сыграют с Турцией. Пары этого матча: Гюнай Мамедзаде (2459) – Сила Джаглар (2250), Гюльнар Мамедова (2359) – Бусе Наз Кочьигит (2034), Ханым Баладжаева (2369) – Гюленай Айдын (2114), Говхар Бейдуллаева (2281) – Джигдем Онур (2015).
Женская сборная Азербайджана является 5-й по рейтингу (2383) после России, Грузии, Польши и Украины. В женском турнире сыграет 31 команда.
Напомним, в 2019 году наши шахматистки стали бронзовыми призерами Евро. А мужская сборная Азербайджана трижды выигрывала командный чемпионат Европы – в 2009-м, 2013-м и 2017-м.
Нынешний Евро будет состоять из 9 туров и завершится 21 ноября.