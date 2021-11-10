10 000 манатов в подарок врачам при покупке квартиры в ипотеку в Star Life Residence

Высоко оценивая труд врачей и их вклад в наше здоровое, в рамках кампании с 10 ноября по 10 декабря Aral Group дарит 10 000 манатов на первоначальный взнос им и членам их семей при покупке квартиры в ипотеку в Star Life Residence. При первоначальном взносе всего 15% от стоимости квартиры и процентной ставке 9% в год возможно приобрести квартиру в ипотеку на срок до 22 лет с одним только удостоверением личности.

Комплекс, состоящий из трех жилых домов премиум-класса, которые будут завершены в 2022 году, расположен на пересечении улиц А. Саламзаде и Дж. Салимова, недалеко от бывшего Папанинского моста. Месторасположение комплекса, который находится в 150 метрах от метро «8 Ноября», дает возможность удобного выезда на проспекты Тбилиси, Азадлыг и Зия Буниядова,

Star Life Residence - это образец современного дизайна, профессиональной архитектуры и качественного строительства. Все аспекты комплекса учтены для удобства его жителей. Благодаря подземной автостоянке и парковочным местам вокруг дома соблюдён принцип «безопасный двор без машин». Также в комплексе предусмотрены детские площадки, футбольное поле, зоны для прогулок и отдыха. Кроме того, расположенные внутри комплекса фитнес-залы, спа-комнаты, турецкие бани, два раздельных 18-метровых бассейна (для мужчин и женщин) и многое другое обеспечат активную жизнь жителям Star Life Residence.

Для подробной информации: тел: *4442. Адрес: ул. А. Саламзаде, 31, Насиминский район.