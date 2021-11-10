Что было в чемоданах футболистов сборной Ирана, отправившихся в Ливан? Деньги?
Поездка национальной сборной Ирана по футболу в Бейрут, чтобы сыграть там со сборной Ливана, широко обсуждается в сети. Точнее, не сама игра, а кадры, запечатлевшие иранских футболистов в аэропорту Бейрута.
Каждый футболист иранской сборной взял с собой 3-4 чемодана, что вызвало интерес журналистов, ведь обычно спортсмену для выездной игры хватает одной сумки, в которой спортивная форма, бутсы и вещи первой необходимости.
Во многих иранских СМИ появились публикации с заголовком «Большие чемоданы национальной сборной в аэропорту Бейрута».
Резонансные кадры прокомментировал министр внутренних дел Ливана Бассам Молави, который написал в Твиттере, что он дал указание управлению безопасности аэропорта Бейрута расследовать этот инцидент и представить подробный отчет. Однако до сих пор информации по этому поводу от ливанских властей не поступало.
وجهتُ كتاباً الى قيادة جهاز أمن المطار، وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار.— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 10, 2021
Официальные лица исламской республики также не прокомментировали такое необычное количество чемоданов у футболистов своей сборной.
Пользователи социальных сетей утверждают, что Иран в чемоданах футболистов переправляет деньги для проиранских боевиков в Ливане.
Отметим, что сборная Ирана на выезде победила со счетом 1:2 команду Ливана в матче азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.