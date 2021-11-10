Поездка национальной сборной Ирана по футболу в Бейрут, чтобы сыграть там со сборной Ливана, широко обсуждается в сети. Точнее, не сама игра, а кадры, запечатлевшие иранских футболистов в аэропорту Бейрута.

Каждый футболист иранской сборной взял с собой 3-4 чемодана, что вызвало интерес журналистов, ведь обычно спортсмену для выездной игры хватает одной сумки, в которой спортивная форма, бутсы и вещи первой необходимости.

Во многих иранских СМИ появились публикации с заголовком «Большие чемоданы национальной сборной в аэропорту Бейрута».