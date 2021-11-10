Что было в чемоданах футболистов сборной Ирана, отправившихся в Ливан? Деньги?

Поездка национальной сборной Ирана по футболу в Бейрут, чтобы сыграть там со сборной Ливана, широко обсуждается в сети. Точнее, не сама игра, а кадры, запечатлевшие иранских футболистов в аэропорту Бейрута.

Каждый футболист иранской сборной взял с собой 3-4 чемодана, что вызвало интерес журналистов, ведь обычно спортсмену для выездной игры хватает одной сумки, в которой спортивная форма, бутсы и вещи первой необходимости.

Во многих иранских СМИ появились публикации с заголовком «Большие чемоданы национальной сборной в аэропорту Бейрута».

Резонансные кадры прокомментировал министр внутренних дел Ливана Бассам Молави, который написал в Твиттере, что он дал указание управлению безопасности аэропорта Бейрута расследовать этот инцидент и представить подробный отчет. Однако до сих пор информации по этому поводу от ливанских властей не поступало.

Официальные лица исламской республики также не прокомментировали такое необычное количество чемоданов у футболистов своей сборной.

Пользователи социальных сетей утверждают, что Иран в чемоданах футболистов переправляет деньги для проиранских боевиков в Ливане.

Отметим, что сборная Ирана на выезде победила со счетом 1:2 команду Ливана в матче азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.