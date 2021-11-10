Суд отклонил жалобу Искендерова, переводившего миллионы за границу

Согласно обвинению, в 2018-2019 годах Рашад Искендеров, фактически занимаясь банковской деятельностью, вступил в сговор со своим знакомым Мустафой Кылыч Муратоглу и другими лицами и, осуществляя тайные бухгалтерские операции в расположенном на территории Бинагадинского района столицы офисе, отправлял в Турцию денежные средства в различном объеме, полученные от обратившихся к нему частных лиц.

Как сообщает haqqın.az, кассационная жалоба Искендерова, приговоренного Бинагадинским районным судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, удовлетворена не была.

Рассмотрена апелляционная жалоба Рашада Искендерова, обвиняемого в незаконных денежных переводах за границу в объеме 700 миллионов манатов.

По итогам 14 553 незаконных операций, общий оборот которых составил 88 миллионов 744 тысячи долларов и 6 миллионов 110 тысяч евро (162 миллиона 720 тысяч манатов по тогдашнему курсу), он получил доход в размере 1 миллион 344 тысячи манатов, разделив деньги с Мустафой Муратоглу и другими сообщниками, и приступил к незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе обыска в офисе Искендерова было обнаружено и изъято принадлежавшие ему 4 ноутбука, 1 настольный компьютер, денежные средства в размере 118 тысяч долларов США, 61 тысяча манатов, 1125 евро, а также 2 мобильных телефона. Искендерову было предъявлено обвинение по статье 192.3.2 УК (ведение незаконной предпринимательской деятельности с получением крупного дохода).

Согласно материалам уголовного дела, всего Искендеров с сообщниками таким образом получили более 5 793 000 манатов. В Турцию в результате проведенных операций было отправлено более 732 миллионов манатов.

Искендеров брал деньги у людей, желающих отправить их в Турцию. В самой Турции эту сумму выплачивал Мустафа Кылыч. Их прибыль от каждой операции составляла 1-2 процента.

Для этого Мустафа Кылыч первоначально передал Искендерову 624 тысячи долларов. При переводах использовались только доллары и евро.

Следствие установило, что в результате деятельности по переводу денег в 2015-2019 годах сообщники заработали в общей сложности 269 тысяч долларов и 40 тысяч евро. Всего же за эти годы было осуществлено переводов на сумму более 700 миллионов. В основном деньги отправлялись по маршруту Азербайджан - Турция - Россия.

Действия Искендерова расследуются в рамках отдельного уголовного дела. К ответственности привлечены и другие лица, причастные к этой деятельности.