ЕС призвал не пиарить Лукашенко

Евросоюз предлагает не воспринимать всерьез угрозу президента Беларуси Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа, идущего через Беларусь, в случае введения новых санкций против Минска. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

"Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду", - заявил Стано, отвечая на вопрос о рисках перебоев с поставками газа в странах ЕС, если Минск реализует свою угрозу. "Если он отключит газ, это повредит народу Беларуси, это повредит имиджу Беларуси, и это повредит поставщику газа [России], что он вряд ли хочет сделать", - отметил Стано.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу Ямал - Европа в том случае, если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе.