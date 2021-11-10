Саакашвили передумал и продолжит голодать
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку до перевода в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.
По его словам, состояние экс-президента тяжелое, однако он чувствует себя уверенно.
«Естественно, мы говорили о его состоянии здоровья, которое ухудшается с каждым днем. Однако, его позиция неизменна. Он готов прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека, если правительство примет соответствующие меры», - сказал Тутберидзе.
Адвокат отметил, что Саакашвили будет голодать до тех пор, пока не будут выполнены все условия ЕСПЧ.
«Саакашвили считает, что обязан бороться до победного конца, пока его не переведут в гражданскую клинику», - заявил Шота Тутберидзе.