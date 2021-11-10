Саакашвили передумал и продолжит голодать

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратит голодовку до перевода в гражданскую клинику. Об этом сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

По его словам, состояние экс-президента тяжелое, однако он чувствует себя уверенно.

«Естественно, мы говорили о его состоянии здоровья, которое ухудшается с каждым днем. Однако, его позиция неизменна. Он готов прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека, если правительство примет соответствующие меры», - сказал Тутберидзе.