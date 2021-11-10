Турция и Катар договорились об усилении военного сотрудничества

Турция и Катар договорились об укреплении военного сотрудничества. Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился в Стамбуле со своим катарским коллегой Халидом бен Мохаммедом аль-Аттия, чтобы обсудить сотрудничество в области оборонной промышленности и военной подготовки, сообщает Daily Sabah.

Главы оборонных ведомств также обсудили двустороннюю и региональную оборону и безопасность.

Турция и Катар сотрудничают по многочисленным региональным вопросам, включая ливийский кризис и Афганистан.

Обе страны сыграли решающую роль в поддержке законного правительства Ливии и защите Триполи от сил генерала-путчиста Халифы Хафтара в ходе 14-месячного наступления.

Они также действовали вместе, чтобы вновь открыть аэропорт Кабула после падения правительства, вывода войск США и прихода к власти в Афганистане талибов.