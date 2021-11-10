Автобусные линии также важны для обеспечения устойчивой городской мобильности и защиты окружающей среды. Наличие этих полос способствует снижению плотности движения в городе. Так, бессмысленное перемещение автобусов по маршрутным линиям во время заторов и пробок на дорогах постепенно отговаривает людей от использования личного автомобиля и перенаправляет их на общественный транспорт.

Наличие автобусных линий имеет важное значение с точки зрения обеспечения комфортного и беспрепятственного движения автобусов по регулярным маршрутным линиям, а также для того, чтобы пользователи общественного транспорта, ежедневное количество поездок, которое составляет два миллиона двести тысяч человек, могли добираться до пункта назначения без дополнительных затрат, опозданий и стресса.

С учетом таких важных моментов Бакинское Транспортное Агентство организует выделенные автобусные полосы в столице. Улицы и проспекты, выбранные для организации полос движения, рассматриваются как коридоры общественного транспорта столицы с точки зрения интенсивности движения автобусных маршрутов. Так, по указанным дорогам в течение дня передвигаются сотни тысяч пассажиров.

Но ежедневные наблюдения показывают, что многие водители легковых автомобилей не соблюдают требования автобусных полос. Это больше всего наблюдается на проспектах К.Караева, Бабека, М. Усейнова, а также улицах М.Хади, М.Физули, Ю.Сафарова ,А.Раджабли. Из-за этих ошибок возникают задержки в расписании движения автобусов. В результате на остановках и в автобусах наблюдается скопление пассажиров.

Бакинское Транспортное Агентство начало акцию с целью общественного порицания водителей легковых автомобилей, создающих дополнительные трудности для пользователей общественного транспорта. В этом контексте публикуются записи камер наблюдения с нарушениями требований автобусной полосы.

Чтобы не стать объектом общественного осуждения, водители должны соблюдать требование автобусной полосы, с пониманием относиться к преимуществу общественного транспорта. Нарушение требований автобусной полосы не только создает административную ответственность, но и является проявлением неуважения к пассажирам, пользующимися автобусами.