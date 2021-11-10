В Лерике выпал обильный снег

По состоянию на утро пятницы, 12 ноября, погода в стране была неустойчивой, местами шел дождь и снег с сильным северо-западным ветром. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Больше всего осадков выпало в Ленкорани (54 мм) и Астаре (40 мм), меньше всего – в Баку и на Апшеронском полуострове (3 мм), а также Сумгаите (1 мм).

Сообщается, что в селе Рваруд Лерикского района, Сарыбаш Гахского района, Хыналыг Губинского района, а также Дашкесане, Алтыагадже, Гусаре и Шахдаге выпал снег. Высота снежного покрова в селе Рваруд составила 22 сантиметра.