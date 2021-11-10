Пресечен незаконный ввоз в Азербайджан последних айфонов

В оперативно-следственное управление Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана поступила информация о том, что группа лиц намерена ввести из США контрабандой крупную партию мобильных телефонов, сообщили в ГТК.

На основании этой информации гражданин Азербайджана и его автомобиль Mercedes-Benz E 240, припаркованный на автостоянке перед терминалом Baku Cargo, были взяты под контроль.

В ходе проверки транспортного средства были обнаружены 22 мобильных телефона iPhone 13 Pro.

По факту ведется расследование.