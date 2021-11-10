Катар будет представлять интересы США в Афганистане

США договорились с Катаром о том, что его посольство будет представлять американские интересы в Афганистане, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Катар создаст секцию интересов США в рамках своего посольства в Афганистане с тем, чтобы оказывать определенные консульские услуги и следить за состоянием дипломатической собственности США в Афганистане", - цитирует слова Блинкена РИА Новости.

Блинкен подписал соответствующее соглашение на встрече в Вашингтоне с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.