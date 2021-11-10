Французская прокуратура расследует утверждение о том, что женщина из службы охраны президента Эммануэля Макрона была изнасилована коллегой в Елисейском дворце в июле 2021 года.

Утверждается, что инцидент произошел в Елисейском дворце рядом с кабинетом французского президента. Женщина подала жалобу в полицию сразу после случившегося.

Предполагаемая жертва, имя которой не называется, присутствовала на прощальной вечеринке бригадного генерала Валери Пуц и сообщила, что нападение произошло после официального приема. Примечательно, что сам президент также участвовал на мероприятии и даже выступил с речью.