Женщину-охранника изнасиловали во дворце Макрона прокуратура начала расследование
Французская прокуратура расследует утверждение о том, что женщина из службы охраны президента Эммануэля Макрона была изнасилована коллегой в Елисейском дворце в июле 2021 года.
Утверждается, что инцидент произошел в Елисейском дворце рядом с кабинетом французского президента. Женщина подала жалобу в полицию сразу после случившегося.
Предполагаемая жертва, имя которой не называется, присутствовала на прощальной вечеринке бригадного генерала Валери Пуц и сообщила, что нападение произошло после официального приема. Примечательно, что сам президент также участвовал на мероприятии и даже выступил с речью.
Согласно информации, содержащимся в ее заявлении, предполагаемая жертва и нападавший знали друг друга, были членами службы охраны Макрона и работали вместе. Человек, обвиняемый в нападении, первоначально был задержан и допрошен, а затем был переведен в статус «свидетеля», пока расследование продолжается.
Елисейский дворец не подтвердил о ведении расследования, заявив только, что офис президента никогда не комментирует текущие дела прокуратуры.