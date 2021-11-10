Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана за школу в Физули
В ходе выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
«Хочу выразить свою глубокую благодарность Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Лично по его инициативе, за счет средств бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа. Нам был представлен проект школы и это очередной шаг солидарности, дружбы и братства. Азербайджанский народ высоко ценит это», – сказал Ильхам Алиев.