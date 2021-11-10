Ильхам Алиев о новой и великой тюркской силе

«За два года председательства Азербайджан приложил большие усилия для объединения тюркского мира. Было проведено много мероприятий. Считаю, что сейчас мы шагаем в будущее более сплоченным образом. Сегодняшний саммит имеет огромное историческое значение. В первую очередь потому, что мы превращаем наш Совет в организацию, и у этой организации прекрасное будущее. Потому что в основе этой организации лежат естественные союзники. И история, и культура, и наши традиции, наши обычаи диктуют это единство». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на проходящем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Сегодня каждый месяц, каждый год возникают новые угрозы и к сожалению, ведущие страны мира не могут предпринять правильные шаги против этих угроз. Уверен, что значимость Организации Тюркских Государств будет расти не только для наших стран и народов, но и для всего мира.

Потому что наше сотрудничество искреннее, мы все братья. Мы называем друг друга братьями, мы развиваем наши страны на основе традиционных ценностей. Единство, братство между нашими народами укрепляются день ото дня, и сегодня мы охватываем огромную географию, в этой географии мы представляем большую экономическую, политическую и военную силу.

Наши страны обладают богатыми природными ресурсами, современной инфраструктурой, транспортными путями. Турция-страна, обладающая военной, экономической и промышленной мощью. Достаточно сказать, что Турция является второй по силе страной НАТО и неоднократно демонстрировала это, отстаивая свои интересы и мир во всем мире. Поэтому я очень надеюсь, что наша организация выполнит все стоящие перед ней задачи», - сказал президент.