Издание Qafqazinfo и Минобразования героизировали учителей в Карабахе

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и минутой молчания в память о павших в Карабах е.

Выступая на презентации, Мехрибан Велиева сказала, что книга “Учителя-ветераны” дает возможность в полной мере представить образ учителя, который не только дает своим ученикам знания и навыки, но и воспитывает в них качества патриотов своей Родины.

В свою очередь, Генеральный директор новостного портала Qafqazinfo Эльбрус Эруд подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война дала возможность азербайджанским школьникам познакомиться с её подлинными героями, среди которых были и учителя, отдавшие жизнь за освобождение Родины от оккупации.

“38 учителей столичных школ плечом к плечу со своими учениками сражались на фронте, - сказал Эльбрус Эруд. – И я надеюсь, что книга, посвященная нашим отважным учителям, сыграет важную роль в формировании характеров и убеждений представителей будущих поколений. Обычно учащиеся первым делом знакомятся со сказочными героями, многие из которых - придуманные народом мифические образы. Потому, что хотят быть похожими на них. Счастье этих учеников состоит в том, что их герои находятся в этой аудитории. И в этой книге".