Издание Qafqazinfo и Минобразования героизировали учителей в Карабахе
В Баку состоялась презентация книги «Учителя-ветераны», изданной в рамках совместного проекта Управления образования города Баку и новостного портала «Qafqazinfo».
Церемонию презентации посетили начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, советник министра образования Эльнур Насибов, генеральный директор новостного портала Qafqazinfo Эльбрус Эруд, заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, редактор "525-й газеты" Рашад Меджид, глава отдела по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов, руководители профильных структурных подразделений Управления, ветераны, представители СМИ, директора школ и учащиеся.
Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и минутой молчания в память о павших в Карабахе.
Выступая на презентации, Мехрибан Велиева сказала, что книга “Учителя-ветераны” дает возможность в полной мере представить образ учителя, который не только дает своим ученикам знания и навыки, но и воспитывает в них качества патриотов своей Родины.
В свою очередь, Генеральный директор новостного портала Qafqazinfo Эльбрус Эруд подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война дала возможность азербайджанским школьникам познакомиться с её подлинными героями, среди которых были и учителя, отдавшие жизнь за освобождение Родины от оккупации.
“38 учителей столичных школ плечом к плечу со своими учениками сражались на фронте, - сказал Эльбрус Эруд. – И я надеюсь, что книга, посвященная нашим отважным учителям, сыграет важную роль в формировании характеров и убеждений представителей будущих поколений. Обычно учащиеся первым делом знакомятся со сказочными героями, многие из которых - придуманные народом мифические образы. Потому, что хотят быть похожими на них. Счастье этих учеников состоит в том, что их герои находятся в этой аудитории. И в этой книге".
Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид высоко оценил книгу, очень качественно выпущенную турецким издательством Nestor Publications, которая воплотила в себе героическую сагу о представителе самой мирной профессии на свете – простом азербайджанском учителе, вернувшимся домой с Победой.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №221 Бадал Гусейнов, участник Отечественной войны, высоко оценил книгу, рассказавшую о пути учителя от классной комнаты до линии фронта, отметив, что гордится своим поильным вкладом в победу Азербайджана на поле боя.
Глава департамента по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов отметил, что компания придает огромное значение национально-духовным ценностям, воспитанию подрастающего поколения и оказывает всестороннюю поддержку проектам, реализуемым в этом направлении. Он отметил, что книга ”Учителя-ветераны“, вышедшая в свет при спонсорстве Nar и позволяющая раскрыть многогранную личность современных азербайджанских учителей, станет настольной для широкого круга читателей.
Советник министра образования Эльнур Насибов сказал, что сотни учителей и других работников сферы образования, как и каждый представитель азербайджанского народа, откликнулись на призыв Верховного главнокомандующего и ушли на фронт, где преподали врагу достойный урок.
Насибов оценил книгу ”Учителя-ветераны", как выражение благодарности преподавателям, участвовавшим в Карабахской войне и внесшим свой вклад в историю Победы. Он отметил, что задача Министерства образования воспитывать не только высокообразованную, но и патриотично настроенную молодежь, является приоритетной. И в этом плане пропаганда образа учителя-ветерана имеет важное значение.
В конце церемонии прозвучала песня Победы, которую исполнил детский хор.