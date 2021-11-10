Ильхам Алиев: "Надеюсь, что Армения рано или поздно поймет..."

"Итоги второй карабахской войны открывают новые возможности для региона. В том числе, считаю, что открытие Зангезурского коридора с точки зрения транспорта даст новые возможности для всего региона". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

"Надеюсь, что и Армения, которая находится в проигрышном положении из-за своей оккупационной политики, рано или поздно поймет, что территориальные претензии ни к одной стране не принесут им пользы и чести. Надеюсь, что в ближайшем будущем территориальные претензии Армении как к Турции, так и к Азербайджану будут прекращены. В противном случае их ждет еще худшее положение. Зангезурский коридор - это проект, который может соединить и турецкий мир, и Европу, и наших соседей, и сегодня идет активная работа по реализации этого проекта", - сказал глава государства.