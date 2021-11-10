Репортаж турецкого журналиста из Еревана сотряс армянское общество ВИДЕО
На днях турецкое агентство «Анадолу» подготовило репортаж из столицы Армении Еревана. Турецкие журналисты провели съемки в самом центре Еревана, изучив послевоенные настроения армян.
В репортаже было отмечено, что граждане Армении чувствуют себя разбитыми и опустошенными.
Сюжет турецкого канала с субтитрами на азербайджанском языке показало Общественное телевидение Азербайджана İTV, что еще больше возмутило армян.
Данные кадры, да и вообще сам факт пребывания турецких журналистов в Ереване, вызвал переполох в армянском обществе.
Информационно-аналитическое агентство "Лрабер" попыталось разобраться и получить разъяснения в МИД Армении, «как журналисты вражеского государства оказались в нашей стране». Однако, как сообщили в агентстве, внешнеполитическое ведомство Армении оставило вопросы журналиста без ответа.