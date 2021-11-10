Азербайджан не оставил ставропольцев в тяжелом положении

"Сегодня очень высока потребность в медицинском жидком кислороде. <…> Наращиваем его выпуск в Ставропольском крае. Но открытие новых заводов - дело небыстрое. А кислород нужен сейчас. Используем все возможности, чтобы расширить внешние поставки. Провели переговоры с нашими партнерами в Азербайджане. Уже скоро ждем первую партию - 110 тонн, она прибудет по железной дороге", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров сообшил, что сейчас проходит оформление контрактов на поставку жидкого кислорода из Азербайджана. "Планируем, что в месяц Ставрополье сможет получать из закавказской республики до 500 тонн. Это поможет спасению жизни и защите здоровья многих наших земляков", - цитирует слова главы региона ТАСС.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Министр здравоохранения края Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что собственных производственных мощностей региону не хватает - в край привозят медицинский кислород из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В регионе прорабатывается возможность создания нового производства по выпуску медицинского кислорода.