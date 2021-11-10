Господину Соловьеву не стоит обижаться, видимо, у них так принято… нам пишут депутаты
Известный российский тележурналист В.Р.Соловьёв разочарован в политбомонде Армении. Азербайджанской общественности он известен тем, что когда-то рьяный критик власти ныне стал одним из её ярких пропагандистов. Владимир Рудольфович также славится своей давней и безграничной любовью к армянам. До личной встречи с президентом Ильхамом Алиевым он слыл безоговорочным их защитником. Зачастую его объективность как журналиста именно в этом вопросе уходит на второй план. У русских есть абсолютно точное выражение, объясняющее такое пристрастие - любовь слепа. Есть и другое, более жесткое определение, но сейчас не об этом…
После общения с нашим президентом господин Соловьёв стал прилагать некоторые усилия, чтобы не слишком задевать чувства азербайджанцев и не переступать красную черту. Но как бы ни старался, ему не всегда удаётся скрыть свою чрезмерную любовь к армянам. Чисто по-мужски такая откровенная позиция вызывает уважение, по крайней мере он не скрывает своё отношение.
Однако насколько такая позиция соответствует профессиональному и объективному освещению событий, чему должен придерживаться любой, особенно талантливый журналист, ответ ясен и однозначен. При таком подходе стремление к искажению истины неизбежно. Особенно тогда, когда на журналиста возложены серьёзные пропагандистские функции. Журналист, облеченный такими обязательствами, должен делать все для того, чтобы его субъективный настрой не вредил официальному курсу. Иначе потраченное многочасовое эфирное время, повторяющееся изо дня в день, мягко говоря, не имеет никакого смысла. Противоположная позиция создаёт лишь смуту в общественном сознании и вызывает недоумение в общественном восприятии соседних и дружественных стран…
Между тем господина В. Соловьёва задело высказывание какого-то Гаспаряна на недавнем митинге в Армении, нелестно отозвавшегося о России. Этот представитель армянского политбомонда к тому же вспомнил строку из стихотворения М.Ю. Лермонтова «о немытой России». Владимир Рудольфович прямо-таки поражен тем, что армяне, вопреки его ожиданиям, проявляют такую неблагодарность. По его мнению, если бы не Россия, Армения потерпела бы от Азербайджана ещё более унизительное поражение и «арцах» канул бы в замурованную могилу. В одном он абсолютно прав - если бы не Россия, если бы не лично президент Владимир Путин, то Армения потеряла бы свою государственность. То, что В. Соловьёв вновь вспоминает об «арцахе» и причисляет армян к «древнейшему», «великому» и «мудрому» народу, всё это продукт личного, субъективного и, самое главное, надуманного мироощущения творческого человека.
К сожалению, он забывает о том, что образования под названием «арцах» на территории Азербайджанской Республики испокон веков не было и нет. Российское государство, чью официальную политику он пропагандирует, тоже никогда не признавало и не признаёт это вымышленное образование. Искреннее недоумение вызывает и то, что господин Соловьёв в угоду своих личных симпатий и привязанностей игнорирует официальную позицию руководства страны, которое неоднократно заявляло, что признаёт незыблемость границ Азербайджана точно так же, как и Азербайджан всецело признавал и признаёт территориальную целостность России. Так почему же позиция господина Соловьёва, абсолютного приверженца официального курса Кремля во всём остальном, так сильно разнится в этом вопросе? Как говорится, Кремль ему судья…
Что же касается «древнейшего», «великого», «мудрого» армянского народа и других эпитетов, то исковеркать или умышленно подзабыть историческую действительность, невозможно. К сожалению, на наших глазах происходит именно это, по крайней мере в очередной раз становимся очевидцами безуспешной попытки. Авторам таких попыток должно быть хорошо известно, что любимые ими армяне являются переселенцами в Карабах, да и в целом на Кавказ. Мои личные суждения как азербайджанца, познавшего на протяжении последних 30 лет плоды армянской оккупации, кому-то из них могут показаться предвзятыми и необъективными. Именно поэтому хотелось бы напомнить господину Соловьёву и всем тем, кто умышленно умалчивает историческую действительность, воспоминания В.Л. Величко. Он в своей книге «Кавказ. Русское дело и межплеменные вопросы» пишет: «Все кавказцы знают, что армяне не являются тут коренным народом.
Они были тут замечены в первой половине ХIХ столетия, как беженцы из Турции и Ирана». Опять-таки чтобы не быть голословным, хочу привести отрывок из справки прокурора А. Френкеля, представленной в 1907 году российскому императору. В ней говорится: «Корыстолюбие, интриги, клятвопреступления, продажность, низкопоклонство кажутся главными национальными особенностями этого племени... ибо у гражданина-армянина нет родины, которой он гордился бы». Без сомнения, ни один великий и мудрый народ не будет гордиться этими качествами. Кто-то может сказать, что это субъективное мнение лишь одного прокурора и оно предвзято. Так вот, армянский историк Геворк Аслан в своей книге «Армения и армяне» в 1914 году пишет: «У армян не было государственности. Они не связанны чувством родины и не связаны политическими узами. Армянский патриотизм связан только с местом проживания». Другой небезызвестный этнический армянин, Х. Абовян, в ХIХ веке писал: «В нашем языке половина слов тюркские либо фарсидские». Строка: «В нас лицемерие проявляется ещё в утробе матери» - принадлежит не кому иному, как армянскому поэту Егише Чаренцу. И вот что сказал русский генерал и дипломат Маевский в своей книге «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями». Далее он указывает: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана. Пресловутая карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Чтобы не задеть чью-то национальную гордость, не хотелось бы напоминать очень жесткие, но меткие строки выдающегося русского поэта А.С. Пушкина об армянах. Однако невозможно не вспомнить не менее великого А.С. Грибоедова. Он в своём рапорте Мазаревичу в сентябре 1819 года писал: «Что за подлое отродье эти армяне. Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители. Хорошее протеже. Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом».
Так, что ни господину В. Соловьёву, ни другим, питающим особенно нежную любовь к армянам, не стоит обижаться на какого-то Гаспаряна за его забывчивость и неблагодарность или за то, что у них теперь совсем другие, новые хозяева. Видимо, у них так принято, обижаться и терзать себя из-за этого не стоит. Может, пора разобраться в своих чувствах…