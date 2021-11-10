Ульви Гулиев, депутат Милли Меджлиса 21:47

Известный российский тележурналист В.Р.Соловьёв разочарован в политбомонде Армении. Азербайджанской общественности он известен тем, что когда-то рьяный критик власти ныне стал одним из её ярких пропагандистов. Владимир Рудольфович также славится своей давней и безграничной любовью к армянам. До личной встречи с президентом Ильхамом Алиевым он слыл безоговорочным их защитником. Зачастую его объективность как журналиста именно в этом вопросе уходит на второй план. У русских есть абсолютно точное выражение, объясняющее такое пристрастие - любовь слепа. Есть и другое, более жесткое определение, но сейчас не об этом…

После общения с нашим президентом господин Соловьёв стал прилагать некоторые усилия, чтобы не слишком задевать чувства азербайджанцев и не переступать красную черту. Но как бы ни старался, ему не всегда удаётся скрыть свою чрезмерную любовь к армянам. Чисто по-мужски такая откровенная позиция вызывает уважение, по крайней мере он не скрывает своё отношение. Однако насколько такая позиция соответствует профессиональному и объективному освещению событий, чему должен придерживаться любой, особенно талантливый журналист, ответ ясен и однозначен. При таком подходе стремление к искажению истины неизбежно. Особенно тогда, когда на журналиста возложены серьёзные пропагандистские функции. Журналист, облеченный такими обязательствами, должен делать все для того, чтобы его субъективный настрой не вредил официальному курсу. Иначе потраченное многочасовое эфирное время, повторяющееся изо дня в день, мягко говоря, не имеет никакого смысла. Противоположная позиция создаёт лишь смуту в общественном сознании и вызывает недоумение в общественном восприятии соседних и дружественных стран… Между тем господина В. Соловьёва задело высказывание какого-то Гаспаряна на недавнем митинге в Армении, нелестно отозвавшегося о России. Этот представитель армянского политбомонда к тому же вспомнил строку из стихотворения М.Ю. Лермонтова «о немытой России». Владимир Рудольфович прямо-таки поражен тем, что армяне, вопреки его ожиданиям, проявляют такую неблагодарность. По его мнению, если бы не Россия, Армения потерпела бы от Азербайджана ещё более унизительное поражение и «арцах» канул бы в замурованную могилу. В одном он абсолютно прав - если бы не Россия, если бы не лично президент Владимир Путин, то Армения потеряла бы свою государственность. То, что В. Соловьёв вновь вспоминает об «арцахе» и причисляет армян к «древнейшему», «великому» и «мудрому» народу, всё это продукт личного, субъективного и, самое главное, надуманного мироощущения творческого человека. К сожалению, он забывает о том, что образования под названием «арцах» на территории Азербайджанской Республики испокон веков не было и нет. Российское государство, чью официальную политику он пропагандирует, тоже никогда не признавало и не признаёт это вымышленное образование. Искреннее недоумение вызывает и то, что господин Соловьёв в угоду своих личных симпатий и привязанностей игнорирует официальную позицию руководства страны, которое неоднократно заявляло, что признаёт незыблемость границ Азербайджана точно так же, как и Азербайджан всецело признавал и признаёт территориальную целостность России. Так почему же позиция господина Соловьёва, абсолютного приверженца официального курса Кремля во всём остальном, так сильно разнится в этом вопросе? Как говорится, Кремль ему судья…