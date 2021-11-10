Внесены изменения в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу". Постановление в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно "Правилам декларирования резидентами и нерезидентами при вывозе из Азербайджанской Республики и ввозе в нее национальной валюты в наличной форме и ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", утвержденным Кабмином, физические лица - резиденты и нерезиденты - могут пересекать таможенную границу с наличной национальной валютой в сумме 20 000 манатов и выше и ценными бумагами, номинированными в национальной валюте, путем полного письменного декларирования в таможенных органах.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление о внесении изменений в "Льготные и упрощенные правила перевозки физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей".