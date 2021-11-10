Свежий опрос общественного мнения, проведенный газетой USA Today и Суффолкским университетом, показал, что деятельность Камалы Харрис поддерживают лишь 28% американцев. Для сравнения, когда она только вступила в должность, ее поддерживали 46%. И это падение поддержки не было бы большой бедой, если бы у самого Байдена дела шли неплохо, но это не так: лишь 38% американцев довольны его работой, а 59% оценивают заслуги президента негативно. О причинах недовольства американцев действующим президентом говорились не раз: от его прихода ожидали скорой нормализации жизни, отхода от чрезвычайщины, связанной с ковидом, и роста экономики после спада из-за пандемии. Ничего этого не произошло, а добавился неприятный осадок после плохо спешного бегства из Афганистана.

Вице-президент США Камала Харрис по определению должна быть подмогой и опорой действующему президенту, а с учетом почтенного возраста Джо Байдена даже больше, чем приходится быть вице-президентам. Но Харрис вместо этого превращается в еще одну проблему Байдена.

Тут бы вице-президенту и включиться в активную политическую жизнь и своей энергичностью продемонстрировать, что демократическая администрация полна сил и планов, но этого не случилось. Камала Харрис не проявляет инициативы, а единственное направление работы, которое ей поручил президент, в общем, провалено. Байден назначил ее ответственной за проблемы с иммиграцией через южную границу, но никакими успехами похвастаться не приходится. Лишь 23% американцев оценивают как позитивную работу власти на этом направлении. Больше того, вице-президент умудрилась нарваться на уничтожающую критику, когда в одном из интервью агрессивно отреагировала на вопрос, почему она так до сих пор и не выбралась на границу с Мексикой, чтобы вблизи ознакомиться с тамошними проблемами.

Беда для демократов заключается еще и в том, что на Харрис были какие-то надежды в качестве будущего 47-го президента США. Джо Байден не в такой прекрасной форме, чтобы смело выдвигаться на второй срок в 2024 году, и разумно было рассчитывать, что на посту вице-президента Камала Харрис приобретет необходимый опыт и вес, чтобы стать лидером Демократической партии в следующей президентской кампании. Теперь становится очевидно, что поиск фигуры, которая всерьез сможет претендовать на победу, придется продолжить за рамками нынешней пары, возглавляющей Белый дом.

В связи с провалом Харрис сразу стали вспоминать, как неудачно она выступила на праймериз Демократической партии в 2019 году. Сначала ей удалось вырваться на вторую позицию за Байденом, но через несколько месяцев ее рейтинг рухнул до 1-2%, закончились деньги на кампанию, и она вышла из борьбы. Тогда поговаривали, что в ее избирательном штабе была довольно склочная атмосфера. Сейчас то же самое сообщают о вице-президентском офисе. Возможно, фигура цветной женщины-прокурора помогла Байдену привлечь какие-то голоса во время президентской кампании, но сейчас от нее толку мало, а проблемы растут.

В том же опросе USA Today/Suffolk американцев попросили ответить на вопрос, чего бы они хотели в следующем году, 20% ответили: отставки. Про экономические успехи и прочие достижения заявило значительно меньше опрошенных. В целом 64% граждан говорят, что не хотели бы выдвижения Байдена на второй срок. Какая-то часть американцев благодарна паре Байден-Харрис за то, что те победили Трампа-Пенса, но сейчас людям хочется чего-то большего.