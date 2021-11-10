Иранские водители уличили Пашиняна во лжи

Иранские водители рассказали Radio Free Europe/Radio Liberty, что новая дорога Тат – Агван, которая считается альтернативой межгосударственной дороге Горис – Капан (Кафан), очень узкая и не приспособлена для передвижения грузовиков, передает news.am.

Они отметили, что вынуждены ехать по этой дороге, чтобы не платить Азербайджану таможенный взнос.

«Дорога маленькая, машины немного проезжают и останавливаются. По этой дороге невозможно ехать», - отметил один из иранских водителей.

«Нам здесь никто не сможет оказать помощь в случае возникновения технических проблем. Нет мест, куда можно загнать большие машины в случае поломки», - сказал другой водитель.