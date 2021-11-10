Джейхун Наджафов, собкор 22:46

После заявления министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева о вероятном повышении экспортных пошлин на пшеницу и негативных прогнозах министерства сельского хозяйства США по урожаю в мире, цены зерна на мировых биржах резко повысились. Отметим, что Российская Федерация - крупнейший в мире экспортер зерновых. В сентябре российская пшеница стоила на фьючерсных торгах 304 долларов за тонну, сейчас – 334 доллара, а на декабрьский контракт стоимость тонны составила уже 352 доллара.

На октябрь 2021 года в России собрали 118,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, в 2020 году было собрано 132,4 миллиона тонн зерна. Россия на 30% обеспечивает потребности в зерне Ближнего Востока и Африки и на 10% - государств Азии. Россия так же является крупнейшим поставщиком зерна в Азербайджан (значительно меньшие объемы нам поставляют Казахстан и Украина). За 2020 год Азербайджан импортировал 1 млн 365 тысяч тонн зерна, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Уменьшение объема закупок было вызвано тем, что азербайджанские фермеры собрали два миллиона тонн зерна, которых хватило, чтобы обеспечить 60% потребностей страны в этом продукте. Хорошим подспорьем в обеспечении продовольственной безопасности страны cтало также решение правительства Азербайджана на три года освободить импорт недостающих 40% зерна от НДС. «В скачке мировых цен на зерновые, есть значительная доля спекулятивной игры, - сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. - Страны-экспортеры, пользуясь тем, что в мире в целом дорожает продовольствие, активно «накручивают» цены и на зерно». По мнению депутата, рост цен на продовольствие вызван комплексом проблем - от глобального изменения климата до пандемии ковида. Только в прошлом году из-за COVID-19 многие страны Америки и Европы были вынуждены периодически вводить тотальные локдауны и останавливать работы в сельскохозяйственном секторе.