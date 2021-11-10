Взлетели и цены на зерно. Что ждет Азербайджан? комментарий депутата Вахида Ахмедова
После заявления министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева о вероятном повышении экспортных пошлин на пшеницу и негативных прогнозах министерства сельского хозяйства США по урожаю в мире, цены зерна на мировых биржах резко повысились.
Отметим, что Российская Федерация - крупнейший в мире экспортер зерновых. В сентябре российская пшеница стоила на фьючерсных торгах 304 долларов за тонну, сейчас – 334 доллара, а на декабрьский контракт стоимость тонны составила уже 352 доллара.
На октябрь 2021 года в России собрали 118,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Для сравнения, в 2020 году было собрано 132,4 миллиона тонн зерна. Россия на 30% обеспечивает потребности в зерне Ближнего Востока и Африки и на 10% - государств Азии. Россия так же является крупнейшим поставщиком зерна в Азербайджан (значительно меньшие объемы нам поставляют Казахстан и Украина). За 2020 год Азербайджан импортировал 1 млн 365 тысяч тонн зерна, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Уменьшение объема закупок было вызвано тем, что азербайджанские фермеры собрали два миллиона тонн зерна, которых хватило, чтобы обеспечить 60% потребностей страны в этом продукте.
Хорошим подспорьем в обеспечении продовольственной безопасности страны cтало также решение правительства Азербайджана на три года освободить импорт недостающих 40% зерна от НДС.
«В скачке мировых цен на зерновые, есть значительная доля спекулятивной игры, - сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. - Страны-экспортеры, пользуясь тем, что в мире в целом дорожает продовольствие, активно «накручивают» цены и на зерно».
По мнению депутата, рост цен на продовольствие вызван комплексом проблем - от глобального изменения климата до пандемии ковида. Только в прошлом году из-за COVID-19 многие страны Америки и Европы были вынуждены периодически вводить тотальные локдауны и останавливать работы в сельскохозяйственном секторе.
«Но в самой России антиковидные меры сельское хозяйство не затронули, ущерба от локдаунов там не было, - утверждает Вахид Ахмедов. - Тем не менее, пользуясь дефицитом зерна на мировом рынке, РФ планирует повысить экспортные пошлины, чтобы заработать на ажиотаже вокруг зерна еще больше».
Тем не менее, по словам депутата Милли Меджлиса, это не приведет к повышению цен в Азербайджане на хлеб, муку и мучные изделия. Поскольку еще в начале этого года глава государства поручил Кабинету министров использовать механизм субсидий, чтобы свести на нет негативное влияние повышения цен.
«У нас появилась реальная возможность полностью обеспечить страну зерном за счет собственного производства этого стратегического продукта, - сказал Вахид Ахмедов. - Производство зерна на освобожденных территориях Карабаха полностью покроет недостающий объем зерна, который сегодня приходится импортировать. Мы располагаем в освобожденных районах около миллионом гектаров площадей, идеально подходящих под выращивание зерновых культур. В годы оккупации эти территории обеспечивали 60% потребностей Армении в зерне. При грамотном использовании карабахских земель, Азербайджан сможет в течение ближайших года-двух полностью обеспечить себя зерном».