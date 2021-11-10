В Баку наркоманка избивала 10-летнюю дочь ради денег

Сотрудники полиции Баку доставили 10-летнюю девочку в приют "Чистый мир". Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Общественного объединения по оказанию помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова.

По словам М.Зейналовой, отец девочки женат на другой женщине и живет отдельно.

«А мать-наркоманка выгнала дочь из дома и потребовала любым способом достать денег. Малолетняя девочка неоднократно пыталась оказать сопротивление и была жестоко избита», - пишет председатель общественного объединения.

Девочка рассказала, что мать даже наносила ей увечья ножом: «Ребенок, который до сих пытался достать средства на наркотики, чтобы не подвергаться избиению, в конце концов обратился в полицию. У нее нет ни документов, ни образования, ни медицинской карты. В первую очередь мы подготовим ее документы и окажем помощь в восстановлении обучения в школе».