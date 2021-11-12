Люди в этой стране с голоду не умирают, это факт. Но не за счет того, что производят достаточное количество товаров, часть которых потребляют, а другую - продают за рубеж. Как отмечает армянский экономист Смбат Григорян, внешнеторговый оборот в Армении всегда отличался колоссальным дефицитом , что создавало (и продолжает создавать) массу проблем. Так, по данным за первую половину текущего года, отрицательное сальдо во внешней торговле Армении составило огромную для этой страны сумму - почти 793 миллиона долларов.

Мир в основном живет и развивается за счет торговли – люди производят продукт, потом продают его, а на вырученные средства приобретают товары. Объем межгосударственных торговых отношений, разница между экспортом и импортом – это основные индикаторы экономического развития любой страны. Так было, так есть и так будет. Впрочем, как и в каждом правиле, в этом есть исключения. Что хорошо видно на примере соседней Армении.

Другими словами, страна экспортирует намного меньше товаров, чем ввозит. Если бы это была временная тенденция, можно было как-нибудь её выправить. К примеру, влезть в долги, использовать другие ресурсы… Но Армения так живет все 30 лет своей достаточно условной независимости: её ресурсы, по существу, исчерпаны, объем государственного долга превышает по некоторым данным 70% ВВП. Дело в том, что последняя статистика по госдолгу приводится по состоянию на конец 2020 года и составляет 63,5%. Но на 31 августа 2021 года госдолг Армении составил уже 8,9 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 12%. Из общей величины госдолга внешние задолженности составляют 6,6 миллиарда, внутренние - 2,3 миллиарда долларов. Правда, в последнее время Ереван решил не увлекаться внешними займами и частично замещать их внутренними. В то же время, новая стратегия развития кабинета министров Армении требует огромных средств, и тут без внешних долгов не обойтись никак.

Спрашивается, как же в таких условиях выживают рядовые армяне? В отличие от внешней торговли с традиционным отрицательным сальдо, вопрос денежных переводов в Армению от физических лиц всегда характеризовался положительным сальдо и составил за первые шесть месяцев 2021 года без малого 383 миллиона долларов.

Долгие годы правительство Армении сознательно преуменьшало значение для экономики страны притока денежных переводов. Но со временем примирилось, что «зарубежные» деньги, пусть частично, но, все-таки, способствовали решению отдельных социально-экономических задач. А значит, позволяли выжить материально необеспеченным семьям.

Помимо этого, утверждает Григорян, переводы в валюте сокращают дефицит долларовой массы, вызванный как раз-таки дисбалансом во внешнеторговом обороте.

По данным Евразийского банка развития, «трансферты трудовых мигрантов» составили порядка 11% валового внутреннего продукта Армении. В структуре ВВП это соизмеримо с долей сельского хозяйства (11,2% за прошлый год), обрабатывающей промышленности (12,4%), и намного превышает долю отрасли «горнодобывающая промышленность и разработка открытых карьеров» (3,8%). Правда, формулировка «трудовые мигранты» требует уточнений. Как известно, часть денежных переводов в Армению осуществляют не только мигранты, но и граждане армянского происхождения, отправившиеся на заработки в Европу, США, Россию… А если добавить к этому помощь армянских диаспор, то, думается, объем переводов значительно возрастет.

А теперь перейдем к официальной статистике Центробанка, по утверждению которого за шесть месяцев нынешнего года приток переводов из-за рубежа в Армению составил без малого миллиард долларов.