Мамед Эфендиев, отдел экономики 12 ноября 2021, 23:34

Несколько недель назад haqqin.az подробно проанализировал обновленный прогноз Всемирного банка по Европе и Центральной Азии о превышении темпов роста ВВП Азербайджана. После утешительных прогнозов ВБ, с идентичной оценкой выступил и Международный валютный фонд (МВФ). Такая синхронность действий двух ведущих финиститутов мира не оставляет сомнения: экономика Азербайджана после прошлогоднего спада развивается высокими темпами, обещая к концу года полное восстановление. По прогнозам ВБ, в этом году темпы роста ВВП страны ускорятся до 5%, в первую очередь, за счет быстрого восстановления нефтяного сектора. Правда, после такого взлета банк обещает снижение темпов роста ВВП в 2022-2023 годах до 3,1%, и 2,7% соответственно. Но это и понятно, ведь отсчет пойдет уже от более высокого показателя. Рост экономики в этот период будет поддерживаться в основном ростом государственных инвестиций, а также неэнергетическим сектором. На темпы роста экономики будут влиять также увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ и наращивание объемов добычи и экспорта газа.

Но не только нефтью уже славится Азербайджан. Даже по ту сторону океана осознают, что никакие прогнозы без учета ненефтяного сектора по экономике страны делать невозможно. В частности, производство сельхозпродукции в стране в этом году банк прогнозирует на уровне 4,5%. А в следующие два года прогноз ВБ несколько ниже – 3,2%. Но если учесть данные Госкомстата по итогам восьми месяцев текущего года, по которым рост аграрного сектора страны составил 5%, то остается только догадываться, что ВБ все еще сомневается в реальных возможностях ненефтяного сектора Азербайджана, в том числе и его аграрной сферы. Поэтому ВБ уверенно делает ставку лишь на нефтянку. А рост объемов производства и цен на энергоносители положительно повлияет на показатели платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП, в 2022 году – 6,4% ВВП, в 2023 году – 4,5% ВВП. Хотя, думается, что ВБ слишком осторожничает по этому показателю. Ведь баланс счета текущих операций от дефицита в 0,5% в конце 2020 года перешел уже в первой половине этого года к 8-процентному профициту. Стабильными на уровне 6,5 млрд долларов остаются и резервы Центробанка, а активы Госнефтефонда в первом полугодии 2021 года возросли на 2% и достигли 44,1 млрд долларов. А когда на фоне роста профицита бюджета валютные резервы на 4% превышают ВВП, правительство и Центробанк чувствуют себя весьма комфортно. Правда, ВБ несколько озабочен удвоением объема внешнего долга Азербайджана за последние 10 лет. Так, если в 2010 году объем внешнего долга, привлеченного из всех источников, составил 7,251 млрд долларов, то к концу 2020 года он составил 15,812 млрд долларов. К тому же в этот период резко сократился приток прямых иностранных инвестиций, объем которых с 3,35 млрд долларов в 2010 году упал до 507 млн долларов в 2020 году. Но на эти факты намного раньше обратил внимание и президент Ильхам Алиев, призвав правительство принять меры для выправления ситуации. И ситуация уже улучшается. Да, после прошлогоднего кризиса глобальная экономика, составной частью которой является и Азербайджан, начала расти.