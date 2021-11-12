Международные институты прогнозируют рост экономики Азербайджана... благодаря нефтянке наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Несколько недель назад haqqin.az подробно проанализировал обновленный прогноз Всемирного банка по Европе и Центральной Азии о превышении темпов роста ВВП Азербайджана. После утешительных прогнозов ВБ, с идентичной оценкой выступил и Международный валютный фонд (МВФ). Такая синхронность действий двух ведущих финиститутов мира не оставляет сомнения: экономика Азербайджана после прошлогоднего спада развивается высокими темпами, обещая к концу года полное восстановление.

По прогнозам ВБ, в этом году темпы роста ВВП страны ускорятся до 5%, в первую очередь, за счет быстрого восстановления нефтяного сектора. Правда, после такого взлета банк обещает снижение темпов роста ВВП в 2022-2023 годах до 3,1%, и 2,7% соответственно. Но это и понятно, ведь отсчет пойдет уже от более высокого показателя. Рост экономики в этот период будет поддерживаться в основном ростом государственных инвестиций, а также неэнергетическим сектором. На темпы роста экономики будут влиять также увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ и наращивание объемов добычи и экспорта газа.

Всемирный Банк своими прогнозами обнадежил экспертное сообщество Азербайджана

Но не только нефтью уже славится Азербайджан. Даже по ту сторону океана осознают, что никакие прогнозы без учета ненефтяного сектора по экономике страны делать невозможно. В частности, производство сельхозпродукции в стране в этом году банк прогнозирует на уровне 4,5%. А в следующие два года прогноз ВБ несколько ниже – 3,2%. Но если учесть данные Госкомстата по итогам восьми месяцев текущего года, по которым рост аграрного сектора страны составил 5%, то остается только догадываться, что ВБ все еще сомневается в реальных возможностях ненефтяного сектора Азербайджана, в том числе и его аграрной сферы. Поэтому ВБ уверенно делает ставку лишь на нефтянку.

А рост объемов производства и цен на энергоносители положительно повлияет на показатели платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП, в 2022 году – 6,4% ВВП, в 2023 году – 4,5% ВВП. Хотя, думается, что ВБ слишком осторожничает по этому показателю. Ведь баланс счета текущих операций от дефицита в 0,5% в конце 2020 года перешел уже в первой половине этого года к 8-процентному профициту. Стабильными на уровне 6,5 млрд долларов остаются и резервы Центробанка, а активы Госнефтефонда в первом полугодии 2021 года возросли на 2% и достигли 44,1 млрд долларов. А когда на фоне роста профицита бюджета валютные резервы на 4% превышают ВВП, правительство и Центробанк чувствуют себя весьма комфортно.

Правда, ВБ несколько озабочен удвоением объема внешнего долга Азербайджана за последние 10 лет. Так, если в 2010 году объем внешнего долга, привлеченного из всех источников, составил 7,251 млрд долларов, то к концу 2020 года он составил 15,812 млрд долларов. К тому же в этот период резко сократился приток прямых иностранных инвестиций, объем которых с 3,35 млрд долларов в 2010 году упал до 507 млн долларов в 2020 году. Но на эти факты намного раньше обратил внимание и президент Ильхам Алиев, призвав правительство принять меры для выправления ситуации. И ситуация уже улучшается.

Да, после прошлогоднего кризиса глобальная экономика, составной частью которой является и Азербайджан, начала расти.

МВФ чуть осторожнее, но тоже настроен оптимистично

Это признает и Международный валютный фонд (МВФ), опубликовавший свой обновленный доклад чуть позже ВБ. Правда, как всегда, Фонд проявляет большую осторожность и прогнозирует рост ВВП Азербайджана по итогам 2021 года на уровне 3% против своего предыдущего прогноза в 2,3%. Рост ВВП страны в 2022 году ожидается на уровне 2,3% против 1,7% в апрельском докладе. А уже в 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,7%.

МВФ видит в перспективе также улучшение остальных экономических показателей Азербайджана. Так, профицит платежного баланса, по его прогнозам, в текущем году составит 7,8% ВВП страны, что в семь раз превышает аналогичный показатель в 1,1% в предыдущем отчете. Не хуже выглядит прогноз и на следующий год, когда профицит платежного баланса должен составить 7,7% ВВП против 0,5% в апрельском докладе. А в 2026 году этот показатель несколько уменьшится и составит 4,3%. Но в любом случае, и с этим согласятся читатели, ежегодный рост профицита платежного баланса в течение шести лет на 4%-8% - прогноз хороший, особенно если учесть, что его дает МВФ. Даже сильные инфляция и внешнее давление не в состоянии свести на нет такие достижения.

Отсюда и вывод напрашивается оптимистический. Да, население страны сегодня продолжает испытывать тяжелые последствия вызванного ковидом кризиса, растут цены, трудно с трудоустройством, учебой… Но жизнь постепенно стабилизируется. К концу текущего года экономика страны, как обещает правительство, полностью восстановится. А в следующие пять лет, как прогнозируют главные фининституты мира, нас ждут благополучные годы. Но и к этому мы должны быть готовы, с этой целью и публикуют свои прогнозы и ВБ, и МВФ.