Международные институты прогнозируют рост экономики Азербайджана... благодаря нефтянке наш комментарий
Несколько недель назад haqqin.az подробно проанализировал обновленный прогноз Всемирного банка по Европе и Центральной Азии о превышении темпов роста ВВП Азербайджана. После утешительных прогнозов ВБ, с идентичной оценкой выступил и Международный валютный фонд (МВФ). Такая синхронность действий двух ведущих финиститутов мира не оставляет сомнения: экономика Азербайджана после прошлогоднего спада развивается высокими темпами, обещая к концу года полное восстановление.
По прогнозам ВБ, в этом году темпы роста ВВП страны ускорятся до 5%, в первую очередь, за счет быстрого восстановления нефтяного сектора. Правда, после такого взлета банк обещает снижение темпов роста ВВП в 2022-2023 годах до 3,1%, и 2,7% соответственно. Но это и понятно, ведь отсчет пойдет уже от более высокого показателя. Рост экономики в этот период будет поддерживаться в основном ростом государственных инвестиций, а также неэнергетическим сектором. На темпы роста экономики будут влиять также увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ и наращивание объемов добычи и экспорта газа.
Но не только нефтью уже славится Азербайджан. Даже по ту сторону океана осознают, что никакие прогнозы без учета ненефтяного сектора по экономике страны делать невозможно. В частности, производство сельхозпродукции в стране в этом году банк прогнозирует на уровне 4,5%. А в следующие два года прогноз ВБ несколько ниже – 3,2%. Но если учесть данные Госкомстата по итогам восьми месяцев текущего года, по которым рост аграрного сектора страны составил 5%, то остается только догадываться, что ВБ все еще сомневается в реальных возможностях ненефтяного сектора Азербайджана, в том числе и его аграрной сферы. Поэтому ВБ уверенно делает ставку лишь на нефтянку.
А рост объемов производства и цен на энергоносители положительно повлияет на показатели платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП, в 2022 году – 6,4% ВВП, в 2023 году – 4,5% ВВП. Хотя, думается, что ВБ слишком осторожничает по этому показателю. Ведь баланс счета текущих операций от дефицита в 0,5% в конце 2020 года перешел уже в первой половине этого года к 8-процентному профициту. Стабильными на уровне 6,5 млрд долларов остаются и резервы Центробанка, а активы Госнефтефонда в первом полугодии 2021 года возросли на 2% и достигли 44,1 млрд долларов. А когда на фоне роста профицита бюджета валютные резервы на 4% превышают ВВП, правительство и Центробанк чувствуют себя весьма комфортно.
Правда, ВБ несколько озабочен удвоением объема внешнего долга Азербайджана за последние 10 лет. Так, если в 2010 году объем внешнего долга, привлеченного из всех источников, составил 7,251 млрд долларов, то к концу 2020 года он составил 15,812 млрд долларов. К тому же в этот период резко сократился приток прямых иностранных инвестиций, объем которых с 3,35 млрд долларов в 2010 году упал до 507 млн долларов в 2020 году. Но на эти факты намного раньше обратил внимание и президент Ильхам Алиев, призвав правительство принять меры для выправления ситуации. И ситуация уже улучшается.
Да, после прошлогоднего кризиса глобальная экономика, составной частью которой является и Азербайджан, начала расти.
Это признает и Международный валютный фонд (МВФ), опубликовавший свой обновленный доклад чуть позже ВБ. Правда, как всегда, Фонд проявляет большую осторожность и прогнозирует рост ВВП Азербайджана по итогам 2021 года на уровне 3% против своего предыдущего прогноза в 2,3%. Рост ВВП страны в 2022 году ожидается на уровне 2,3% против 1,7% в апрельском докладе. А уже в 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,7%.
МВФ видит в перспективе также улучшение остальных экономических показателей Азербайджана. Так, профицит платежного баланса, по его прогнозам, в текущем году составит 7,8% ВВП страны, что в семь раз превышает аналогичный показатель в 1,1% в предыдущем отчете. Не хуже выглядит прогноз и на следующий год, когда профицит платежного баланса должен составить 7,7% ВВП против 0,5% в апрельском докладе. А в 2026 году этот показатель несколько уменьшится и составит 4,3%. Но в любом случае, и с этим согласятся читатели, ежегодный рост профицита платежного баланса в течение шести лет на 4%-8% - прогноз хороший, особенно если учесть, что его дает МВФ. Даже сильные инфляция и внешнее давление не в состоянии свести на нет такие достижения.
Отсюда и вывод напрашивается оптимистический. Да, население страны сегодня продолжает испытывать тяжелые последствия вызванного ковидом кризиса, растут цены, трудно с трудоустройством, учебой… Но жизнь постепенно стабилизируется. К концу текущего года экономика страны, как обещает правительство, полностью восстановится. А в следующие пять лет, как прогнозируют главные фининституты мира, нас ждут благополучные годы. Но и к этому мы должны быть готовы, с этой целью и публикуют свои прогнозы и ВБ, и МВФ.