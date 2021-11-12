Вопреки заверениям премьера-министра Армении Никола Пашиняна об идеальном состоянии этой автотрассы, уже с первым выпавшим снегом она стала непроходимой.

Следует напомнить читателям haqqin.az, что, в ответ на установления пограничного и таможенного постов Азербайджана на дороге Горис – Кафан, Пашинян заявил на заседании правительства, что граждане Армении будут отныне пользоваться альтернативной дорогой Кафан – Агвани – Татев, которая, по словам премьера, «отлично отремонтирована».

«Я лично ездил по этой дороге и могу засвидетельствовать, что мы построили ее качественно», - подчеркнул Никол Пашинян.

Вчера haqqin.az уже писал, что из-за грязи и колдобин на «качественно построенной дороге» Кафан – Агвани – Татев, армянские учителя не смогли проехать на своих машинах в село Воротан. Выпавший снег превратил участки альтернативной дороги в непролазную жижу из грязи и подтаявшего снега, вследствие чего трасса была полностью закрыта для движения автотранспорта.

На видео, выложенное изданием, видны скопившиеся у дороги легковые машины и грузовики.

«Дорога в Татев парализована, - пишет сайт hraparak.am. - Представляете, что будет на этой дороге зимой? Она станет просто непроходимой!».