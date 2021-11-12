Невиданная за последние полвека засуха в Иране

Министр энергетики Ирана Алиакбар Мехрабиан заявил, что страна столкнулась с беспрецедентной засухой.

Как сообщает телеграм-канал Azad İran, на встрече с фермерами в Исфахане за столь плачевное состояние дел он подверг критике правительство экс-президента Хасана Роухани.

Министр отметил, что в этом году в Иране царит беспрецедентная за последние 52 года засуха.

Алиакбар Мехрабиан призвал людей приспосабливаться к условиям не хватки воды и рекомендовал быть "справедливыми" в распределении воды между собой.