Джемаль Бустани, автор haqqin.az 00:44

Египетский президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси приказал правительству начать переезд в новую административную столицу в декабре. По официальным данным, проект новой столицы оценивается в 60 миллиардов долларов. В то же время египетский бюджет не может справиться с субсидированием хлеба для населения. Не успел начаться ноябрь, как Главное управление по снабжению (египетская государственная компания, занятая импортом продовольствия), заказало 180 тыс. тонн российской пшеницы по 332.55 доллара за тонну. Это почти на 5 долларов больше, чем несколькими днями ранее. Также это на 80 долларов выше, чем было запланировано в госбюджете на этот финансовый год.

Словом, если Египет в нынешнем финансовом году импортирует столько же пшеницы, сколько и в прошлом, то расходы на ее импорт вырастут почти на миллиард долларов. И справится ли с этим государственный бюджет — большой вопрос. Правительство страны в бюджете на 2021/2022 год выделяет на субсидирование хлеба 3.3 миллиарда долларов. Годом ранее эта сумма составляла 3 млрд. И здесь важно понимать, как это работает. А все просто - зарегистрированным в национальной карточной системе гражданам, а это более 88% населения страны, разрешается покупать хлеб у получающих субсидию пекарей по 5 пиастров за буханку, тогда как фактическая стоимость буханки — 65 пиастров. И чтобы было понятно: 1 египетский фунт = 100 пиастрам = 0,5 доллара. Нынешняя ситуация настолько критична, что египетское правительство готово пойти на беспрецедентные меры. А именно - рассматривает возможность сократить субсидии за счет повышения цен на хлеб. Проблема только в том, что эти субсидии египтяне воспринимают как свое неотъемлемое право, а потому готовы за его сохранение пойти и на пулеметы, и на армейские кордоны. Так, как это было в 1977 году. Так, как это было и позже, в период «арабской весны», когда главным поводом для массовых протестов стала не «рука ЦРУ», а назревающий дефицит хлеба и муки. Власти Египта в растерянности: прогнозируется, что в этом году стране понадобится 21.3 миллиона тонн пшеницы, что почти на 2.4% больше потребления прошлого года. Увеличение вроде, как и не слишком значительное — но денег в казне нет, все потрачено на мега-проекты ас-Сиси, выгоды от которых получили подрядчики, близкие к египетской армии. Остальным, как и всему населению страны — достались дырка от бублика и обещания приближающего величия египетской армии.