Новая столица может остаться без пшеницы наш комментарий
Египетский президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси приказал правительству начать переезд в новую административную столицу в декабре. По официальным данным, проект новой столицы оценивается в 60 миллиардов долларов. В то же время египетский бюджет не может справиться с субсидированием хлеба для населения.
Не успел начаться ноябрь, как Главное управление по снабжению (египетская государственная компания, занятая импортом продовольствия), заказало 180 тыс. тонн российской пшеницы по 332.55 доллара за тонну. Это почти на 5 долларов больше, чем несколькими днями ранее. Также это на 80 долларов выше, чем было запланировано в госбюджете на этот финансовый год.
Словом, если Египет в нынешнем финансовом году импортирует столько же пшеницы, сколько и в прошлом, то расходы на ее импорт вырастут почти на миллиард долларов. И справится ли с этим государственный бюджет — большой вопрос.
Правительство страны в бюджете на 2021/2022 год выделяет на субсидирование хлеба 3.3 миллиарда долларов. Годом ранее эта сумма составляла 3 млрд.
И здесь важно понимать, как это работает. А все просто - зарегистрированным в национальной карточной системе гражданам, а это более 88% населения страны, разрешается покупать хлеб у получающих субсидию пекарей по 5 пиастров за буханку, тогда как фактическая стоимость буханки — 65 пиастров. И чтобы было понятно: 1 египетский фунт = 100 пиастрам = 0,5 доллара.
Нынешняя ситуация настолько критична, что египетское правительство готово пойти на беспрецедентные меры. А именно - рассматривает возможность сократить субсидии за счет повышения цен на хлеб. Проблема только в том, что эти субсидии египтяне воспринимают как свое неотъемлемое право, а потому готовы за его сохранение пойти и на пулеметы, и на армейские кордоны. Так, как это было в 1977 году. Так, как это было и позже, в период «арабской весны», когда главным поводом для массовых протестов стала не «рука ЦРУ», а назревающий дефицит хлеба и муки.
Власти Египта в растерянности: прогнозируется, что в этом году стране понадобится 21.3 миллиона тонн пшеницы, что почти на 2.4% больше потребления прошлого года. Увеличение вроде, как и не слишком значительное — но денег в казне нет, все потрачено на мега-проекты ас-Сиси, выгоды от которых получили подрядчики, близкие к египетской армии. Остальным, как и всему населению страны — достались дырка от бублика и обещания приближающего величия египетской армии.
Звучит, конечно, красиво, но египтян не вдохновляет. В общественных настроениях битва между телевизором и холодильником с убедительным счетом заканчивается в пользу последнего. Чему в немалой степени способствуют коррупционные скандалы: так, в мае нынешнего года сразу четыре топ-менеджера государственной Продовольственной холдинговой компании, контролируемой египетской армией, включая ее руководителя, бывшего генерала Алаа Фахми, отправились под следствие по подозрению во взяточничестве, а в местных СМИ появились пророческие предсказания о том, что государственные программы по закупке зерна и растительного масла будут сорваны.
И как в воду глядели. Правительство ас-Сиси пытается успокоить население заявлением о том, что привлечет некий международный банк к подписанию контрактов на хеджирование импорта пшеницы и пытается сделать то же самое для поставок растительного масла. Более того, оно, имитируя бурную деятельность, призывает местных фермеров выращивать больше пшеницы, обещая им за это золотые горы.
Но давно известно, что местное производство пшеницы не покрывает и половины национального потребления, а привлечение некоего «международного банка» только повышает уровень внешнего долга страны. Поэтому к этим заявлениям ас-Сиси никто в стране всерьез не относится.
Сказал и сказал. Если разрыв в бюджете будет слишком большим — иностранные кредиторы его закроют, в очередной раз в качестве дополнительных условий выставив требование ограничить самостоятельность Каира на международной арене, что в последние годы происходит регулярно.
А отношение к этому разрыву - между заявлениями «фараона» ас-Сиси о росте международного влияния страны и фактическому превращению Египта в колонию внешних игроков в регионе — население страны, видимо, скоро выразит в очередных уличных протестах с непредсказуемым результатом.