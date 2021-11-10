Лавров с Шойгу обсудили с французскими коллегами Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Карабахе с французскими коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Флоранс Парли. Встреча прошла в Париже в рамках сотрудничества Совета безопасности Франции и России, сообщается на сайте МИД Франции.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались совместные усилия Франции и России как сопредседателей Минской группы ОБСЕ по подписанию долгосрочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Обсуждались также тема ядерной программы Ирана, ситуация в Беларуси и Украине, региональная безопасность на Ближнем Востоке, неприемлемость размещения боевиков ЧВК Вагнера на африканском континенте, а также вопрос российского оппозиционера Алексея Навального.